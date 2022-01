“Somos capaces de dar una mano en la Eliminatoria”: Colorado

El jugador también se refirió al gran entendimiento que ha tenido con sus compañeros de zona en esta Selección. Con ninguno comparte club, pero sí los conoce y tiene clara la calidad que posee ambos.

“He trabajado con todos los que están en el llamado, que son jugadores muy importantes. Con todos me he sentido muy cómodo. Todos trabajamos de muy buena manera, luchamos por ganarnos un puesto en esta Selección. Tanto con Daniel Giraldo como con Steven Vega me he sentido bien y espero que no solo yo haga las cosas bien, sino que ellos también hagan las cosas de la mejor manera”.

Por último, Colorado valoró el regreso de varios experimentados al fútbol colombiano, algo que según él ayudará no solo al crecimiento de la Liga sino también a la Selección y los jóvenes valores del rentado local.

“Sin lugar a dudas la llegada de grandes jugadores al FPC va a potenciar no solo a los equipos, sino también a los jugadores jóvenes y a la Selección. Hay que aprender de todos de ellos, sacarles el máximo provecho, no solo teniéndolos como compañeros sino también enfrentándolos. Es muy importante para el futbol colombiano que estén regresando jugadores de altura y de proceso de Selección”, concluyó.