Presidente de Alianza Petrolera recibió amenazas de muerte

El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, dio a conocer que recibió amenazas de muerte por la intención de llevar al equipo aurinegro a jugar partidos como local fuera de Barrancabermeja definitivamente.

Las amenazas, según Carlos, llegaron de parte de hinchas de Alianza Petrolera que están en contra de que el club salga de Barrancabermeja.

Carlos quiere llevarse a Alianza a otra ciudad debido a que los hinchas no corresponden económicamente al equipo con compras de camiseta y asistencia al estadio, por lo que en el mercadeo el club santandereano no se está viendo beneficiado.

Además, el directivo tampoco está conforme con el estadio Daniel Villa Zapata porque al recinto deporte no le han realizado mantenimiento y sus instalaciones no están a la altura de una competencia internacional como la Copa Sudamericana.

He recibido amenazas contra mi seguridad y mi familia, he tenido que resguardarme y alejarme el departamento de Santander por un tema personal. Me da miedo, la gente no logra entender, en el fútbol hay unas barras que tienen unos antecedentes y eso lo lleva a uno a meditar", declaró Carlos a Planeta Fútbol en Antena 2 Radio.

También, agregó que “la gente tiene que entender que esto es una empresa privada. No puedo llegar y decirle a los jugadores que no tengo cómo pagarles".

Por último, confirmó que Valledupar es la sede que más fuerza toma para acoger a Alianza Petrolera: “Es cierto el ofrecimiento del gobierno de Valledupar, del Cesar y de la empresa privada para que el fútbol profesional llegue a esa tierra. Estamos esperando sobre la mesa la propuesta, la propuesta verbal ya está. Queremos plasmarla en documentos para evitar incumplimientos. Sin embargo, han sido muy generosos y hemos trabajos rápidamente en eso y lo entendemos. El fin de semana trabajamos los abogados de ellos y los nuestros en lo que es la elaboración del documento macro donde se plasma el ofrecimiento. Una vez se dé procederemos a firmar y el equipo a desplazarse a Valledupar".

Recordar que Alianza Petrolera disputará fase previa de Copa Sudamericana contra América de Cali a partido único.