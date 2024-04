Alianza FC 0, Unión La Calera 1: un vallenato triste sonó en la Sudamericana

El Unión La Calera arrancó este miércoles su camino por el Grupo B de la Copa Sudamericana con una victoria por 1-0 como visitante ante el Alianza FC colombiano con una anotación del delantero Emanuel Gigliotti.



En el estadio Armando Maestre Pajaveau de la ciudad caribeña de Valledupar, los visitantes se llevaron la victoria de un partido muy parejo en el que la experiencia de los chilenos supuso una ventaja ante un rival que tuvo muchas dificultades para ser profundo.



Los anfitriones salieron con todo y en el primer ataque, antes de que se cumpliera el primer minuto, encontraron un penalti cuando el defensor Diego Ulloa derribó en el área al extremo Émerson Batalla.



Sin embargo, el propio Batalla fue el encargado de cobrar y el remate fue atajado, con solvencia, por el portero argentino Matías Ibáñez.



Tras esa jugada, el partido empezó a tomar forma y se puso parejo. Los chilenos se acercaron por primera vez a la portería de Pier Grazziani con un remate de Franco Soldano, a pase de Gigliotti, que pasó cerca del palo izquierdo del arco local.



Luego llegó la más clara de los visitantes en un tiro de esquina lanzado por el volante César Pérez que cabeceó, in extremis, Soldano para hacer lucir al guardameta colombiano.



Cuando parecía que el primer tiempo iba a terminar sin goles, el defensor chileno Enzo Ferrario, en el área contraria, trató de sacar un remate de taconazo que dio en la mano del central Pedro Franco, por lo que el árbitro paraguayo Carlos Paul Benítez pitó penalti.



El encargado de cobrar para los Cementeros fue Gigliotti, que sacó un fortísimo derechazo imposible de atajar para el portero local y puso a celebrar a los dirigidos por el argentino Manuel Fernández.



En la etapa complementaria ambos equipos ratificaron las razones por las que no viven su mejor momento en la liga chilena y la liga colombiana.



Los anfitriones, por un lado, se volcaron al ataque pero tuvieron muchas dificultades para crear oportunidades. El portero Ibáñez intervino poco.



La visita, entre tanto, desaprovechó la oportunidad de hacer daño al contragolpe y sólo creo una oportunidad para anotar al 85 con un remate fortísimo en el área del central Nicolás Ferreyra que atajó Grazziani. No obstante, aguantó la embestida local y terminó llevándose la victoria.



En la segunda jornada, Unión La Calera recibirá a la Universidad Católica ecuatoriana el 10 de abril y un día después Alianza visitará al Cruzeiro.