Alianza 2, América 1: le cayó la ‘gota fría’ al ‘Diablo’ en el Metropolitano

Alianza venció por 2-1 a América de Cali y lo eliminó este miércoles de la Copa Sudamericana, un resultado del partido único de la primer fase del torneo continental que dejó en la cuerda floja al técnico venezolano César Farías.

(Le puede interesar: Doblete de Miguel Borja pone a River Plate en la cima de la tabla)



Las anotaciones locales fueron obra del extremo Emerson Batalla y del interior Royscer Colpa en el estadio Metropolitano de Barranquilla porque la casa del Tricolor Vallenato, el estadio Armando Maestre de Valledupar, no cumplía con las condiciones de la Conmebol para acoger el partido.



Los Diablos Rojos se hicieron del dominio desde temprano pero tuvieron muchas dificultades para ser profundos ante un rival que se asentó bien en su terreno y trató de apelar, sin mucho éxito, al contragolpe.



En ese contexto, el primer acercamiento lo tuvo el extremo visitante Andrés Sarmiento que en el área recibió un balón que no pudo rematar cómodo y salió desviado.



Alianza, entre tanto, logró abrir el marcador al 20 en un tiro libre en el que Batalla sacó un zurdazo que se clavó en el palo derecho del venezolano Joel Graterol, que no alcanzó a manotear el balón.

(Vea también: Matheus Uribe, ausente en amistosos cruciales para la Selección Colombia)



Los anfitriones tuvieron dos oportunidades más para ampliar la ventaja: la primera con un remate del artillero Andrés Rentería que se estrelló en el palo y la segunda con un disparo de Batalla que atajó el portero del América.



Para el segundo tiempo, Farías mandó a la cancha al creativo Edwin Cardona y el volante Josen Escobar con el objetivo de que su equipo lograra ser más profundo.



Sin embargo, el Tricolor Vallenato amplió la ventaja con una gran jugada colectiva al 47 en la que el colombo-salvadoreño Mayer Gil filtró un balón para Colpa, que sacó un remate rastrero que se pasó entre las piernas de Graterol para el 2-0.

(Vea aquí: Manchester City 3, Copenhague 1: clasificación sin estrés)



El equipo caleño trató de ser profundo, pero tuvo muchas dificultades para crear oportunidades ante un equipo que se replegó y fortaleció su defensa con los cambios del técnico César Torres.



Al final, en el minuto 95, el América descontó cuando el extremo Ever Valencia mandó un centro para que el extremo Cristian Barrios mandara con un cabezazo el balón al fondo de la red, un tanto que no sirvió de nada para un equipo que tuvo muchas dificultades para crear oportunidades.



Entre tanto, los anfitriones, que hasta el año pasado se llamaban Alianza Petrolera y jugaban en la ciudad de Barrancabermeja, consiguieron la clasificación a la fase de grupos en su primer partido internacional.



Farías está en la cuerda floja porque su equipo, además de haber quedado eliminado hoy, ocupa el puesto 17 de la liga colombiana con apenas nueve puntos sumados en diez jornadas.