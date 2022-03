Alexis García sí es ofensivo… en sus declaraciones

Alexis García escupió fuego y encendió la hoguera. Las fogosas declaraciones del técnico de La Equidad han despertado más emociones y reacciones que el tedioso partido que su equipo y Junior igualaron 0-0, el jueves anterior en el estadio El Campín, en la ida de la serie de primera fase de la Copa Sudamericana.

El chocoano y sus pupilos atacaron muy poco en la cancha, pero en la rueda de prensa posterior al monótono, soso y rústico duelo futbolero, el entrenador lanzó varios dardos.

El timonel del cuadro asegurador considera que su equipo jugó de una forma acorde a la inversión y experiencia de su nómina ante “un plantel lleno de estrellas”.

“Nosotros jugamos con chicos que tenían su primer partido internacional, la comparación es obscena, jugamos contra un equipo con mucho poderío y no nos pudieron ganar. Y entiendo que eso les saca la piedra a algunos, porque para que ellos estén felices La Equidad debía abrirse y dejarse golear. Esto es fútbol, hay que analizar el fútbol y los dos equipos tienen ideas distintas”, comentó García en la rueda de prensa.

“Hoy fue un partido de hombres de barba y bigote contra un equipo de ‘pelaos’, y fue un buen partido, fue un resultado justo”, agregó.

García, que fracasó como orientador de Junior en 2013, no se quedó ahí y ayer bombardeó con todo las toldas rojiblancas, especialmente al entrenador de arqueros José María Pazo.

“Me parecen muy interesantes las declaraciones de (Jorge) Arias”, comenzó diciendo García en diálogo con Blu Radio al escuchar que el defensa central subrayó que “La Equidad hizo un buen partido desde lo que planteó, jugar hombre a hombre”.

“Hay declaraciones que sirven para nutrir y otras para desnutrir, depende desde donde uno las analice. Estoy viendo que está haciendo carrera en Colombia repetir mentiras que se vuelven verdades. Aunque las de Arias me parecen una mentira piadosa, me parece que fueron con respeto. Otros que hacen parte del cuerpo técnico (de Junior), de los que uno esperaría que tuvieran mucha más estructura intelectual para hablar de los rivales, lo hacen con menos respeto. Yo creo que el hombre hombre no existe en el fútbol de hoy, en La Equidad no existe”, dijo García con notable fastidio.

A Alexis no le gustó que el histórico ex guardameta de los ‘Tiburones’ afirmara que La Equidad se dedicó a dar patadas durante todo el partido. “Eso fue pata y pata, del minuto 1 al 94”, declaró Pazo a Caracol Radio.

El DT defendió a capa y espada sus conservadores planteamientos y se fue lanza en ristre contra Pazo.

“Sí me parece un poquito obsceno ese concepto. Y en José María, a quien uno le conoce tantas miserias, no creo que tenga intelectualmente la capacidad para hablar de esa manera. Yo creo que en esto hay mentiras calando en verdad. Yo sé que hay formas de defenderse, lo que pasa es que no son leales. Si es la forma de defenderse ante su público y la gente que estaba pidiendo una victoria fácil ante una Equidad que lo ven escuálido, esa no es la manera de defenderse. Hay que tener más altura para enfrentar estas situaciones en las que uno está en situación desventajosa”, disparó Alexis García.

“La Equidad nunca ha hecho marca hombre a hombre, lo que pasa es que es un equipo tan difícil de descifrar a veces que la impotencia lleva a la gente a reducir al simplismo los análisis de los partidos”, agregó.

Las balas de García salieron disparadas a todos los críticos de su fútbol. “A Equidad se le volvió un lío jugar con los equipos llamados grande porque cuando les ganamos o no perdemos con ellos, nos volvemos muy cochinos enredadores o hacemos tiempo. Yo lamento mucho eso, a veces opto por salir muy poco a hablar porque la ignorancia es muy atrevida”.

Advirtió que La Equidad “es un equipo jodido con espacio” y que vendrá a Barranquilla “a dar la sorpresa”. Y deslizó una última pulla.

“Este torneo para nosotros es una oportunidad, no es una amenaza. Es una amenaza para los equipos que invierten para ganar el torneo y luego encuentran dificultades con los equipos que creen que son fáciles de pasar”.

El segundo partido entre Junior y La Equidad en la serie de Copa Sudamericana se disputará el próximo jueves en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 7:30 p.m. Seguramente García y sus pupilos mantendrán su estilo hermético y cortante. El hombre ataca, pero no en la cancha, sí en sus declaraciones.