“Yo no tomo las decisiones solo”, Álex Char sobre la no llegada de Quintero

Final a la novela. No hay más ilusión. No hay más actualización de redes sociales cada minuto. Juan Fernando Quintero no vendrá a Junior y así lo hizo saber el mismo jugador por medio de un trino.

El futbolista, de 29 años, que el pasado viernes arribó a Barranquilla para escuchar una propuesta de Alejandro Char, accionista del club, confirmó que la negociación no llegó a un buen puerto y agradeció el cariño que recibió por parte de la hinchada en estos días.

Luego de que el dos veces mundialista con la selección Colombia colocara ese trino, el mismo Alejandro Char, minutos después, también dio a conocer que el negocio para traer a ‘Juanfer’ al conjunto rojiblanco se cayó.

Estoy muy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. @juanferquinte10 lo sabe. Las decisiones no las tomo yo solo.



Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada. — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2023

“Estoy muy triste porque a pesar de que hice todo lo que estuvo a mi alcance, esta vez no lo logré. Juan Fernando Quintero lo sabe. Las decisiones no las tomo yo solo. Ahora más que nunca necesitamos el total apoyo de nuestra hinchada”, aseguró el ex alcalde de Barranquilla en su Twitter.

Luego de la reunión que tuvo con Quintero el pasado viernes en un restaurante al norte de Barranquilla, Char le aseguró a EL HERALDO que el “negocio era difícil” por las altas cifras que se manejaban y finalmente no se pudo concretar la llegada del mediocampista.

Junior, que tampoco pudo contratar al uruguayo Brahian Alemán, quien ya fue confirmado como jugador de Banfield de Argentina, duró varios días tratando de contratar a Juan Fernando Quintero.

Ahora, se espera que el conjunto ‘Tiburón’ salga al mercado para intentar buscar otro volante ofensivo para su nómina en este 2023, en la que jugará la Liga en el primer semestre y la Copa Sudamericana.