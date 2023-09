“Simeone un día me dijo: ese 5-0 es mi vergüenza más grande”: ‘Tren’ Valencia

Óscar Ruggeri y Diego Simeone, por ejemplo, eran futbolistas con pierna fuerte, marrulleros y que hablaban mucho. ¿Cómo fue el trato de los jugadores argentinos con ustedes durante el partido?

Así como nosotros los respetábamos como jugadores y personas, ellos a nosotros lo mismo. Sabían que teníamos jerarquía. Simeone y yo comenzamos juntos en el Atlético de Madrid (temporada 1994-1995). Una vez me invitó a comer a un rodizio brasileño y lo primero que me dijo fue: ese 5-0 es la vergüenza más grande de toda mi carrera y algún día nos la tenemos que cobrar (risa). Yo le dije: no, ‘Cholo’, ahoritica que estamos comiendo no me hables de eso. Y me responde: ‘¡boludo, te invité fue para decirte eso! ¡Algún día tenemos que clavarlos!’ (risas). Era tal la forma en que esos manes sentían la camiseta, que me lo dijo ahí comiendo: ‘es la ofensa más brava que tengo, nos ganaron bien, hermano, pero estoy sentido por dentro’.