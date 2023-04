“Su ausencia este año ha sido una tristeza grande”: ‘El Tren’ Valencia

Un año sin Freddy Rincón. 365 días sin el ‘Coloso de Buenaventura’. El 13 de abril 2022, a los 55 años, se fue una de las leyendas del fútbol de nuestro país. Un accidente de tránsito, antes de que empezara a salir el sol en la calurosa Cali (4:30 a.m.), le quitó al país a un ícono que defendió la camiseta de la Selección Colombia durante 11 años, asistiendo a tres mundiales, tres Copas América y jugando en tres eliminatorias mundialistas.

Rincón, sin duda, dejó una huella imborrable, no solo en ‘la Amarilla’, sino en la gente que tuvo la oportunidad de conocerlo, especialmente sus excompañeros, quienes resaltan de él, por encima de todas su virtudes, su alegría y esa sonrisa contagiosa que iluminó varios momentos amenos, dentro y fuera del fútbol, que vivieron junto a ‘Coloso de Buenaventura’.

Uno muy cercano a él, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, lo recuerda con mucha nostalgia. Ambos tuvieron una relación de amistad muy estrecha. “Nos decían los paisanos, porque ambos somos de Buenaventura”, cuenta el exjugador de equipos como el Bayern Munich y el Atlético de Madrid en diálogo con EL HERALDO.

‘El Tren’ cuenta cómo ha sido este año sin su amigo, sin ese compañero con el que compartió tanto en las concentraciones de la Selección Colombia.

“Triste. Para mí significó mucho, un amigo, un hermano, siempre fuimos compañeros de habitación cuando estuvimos en la Selección. Su ausencia en todo este año ha sido una tristeza grande, para mí y para todos. El tiempo pasa rápido y siente uno mucha nostalgia, porque se me fue una persona que siempre estuvo ahí para mí. Freddy dejó una huella grande en el fútbol colombiano”, expresó.

Valencia recuerda muchos momentos junto a Freddy, pero su mente se va de inmediato a uno de los más cercanos, cuando, retirados del fútbol, compartían en las fiestas de cumpleaños de otro histórico, Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

“Lo que más extraño es cuando nos reuníamos con él en el cumpleaños del ‘Tino’ (Asprilla), que íbamos a la finca en Tuluá y compartíamos todos allá. Esa era como la casa de nosotros, nos reuníamos, hacíamos partidos, jugábamos, comíamos, compartíamos. Freddy siempre era el alegre del grupo, el que colocaba la música, el que se paraba de primero a bailar, nos hacía sentir bien a todos cuando nos reuníamos allá. Su ausencia duele, porque ya no los vamos a tener para que nos saque una sonrisa”, cuenta.

Precisamente uno de esos encuentros en la finca del ‘Tino’ fue la última vez que vio a su amigo con vida y haciendo lo que sabía hacer, jugar al fútbol y hacerlos sonreir.

“La última vez que lo vi y compartí con él fue en el cumpleaños del ‘Tino’ en Tuluá, en noviembre de 2021. Ese día, recuerdo, jugamos un partido de fútbol contra un equipo sub-20 del ‘Tino’. Ganamos 3-1. Freddy hizo un gol y yo le di el pase. Los otros dos tantos los marcó Aristizabal. Ese día jugamos sabroso, eso pelaos, a pesar de que eran más veloces, evidentemente por la edad, no la vieron (risas). Freddy ese día se jugó un partidazo. Cuando se juntaba con el ‘Pibe’, Alexis García y Giovanni Hernández hacían maravillas, era un show. Eso pelaos corrían de un lado para otro sin tocarla. Después del partido el ‘Tino’ hizo un agasajo, con mucha comida. La pasamos muy bien. Ese es el último recuerdo que tengo con Freddy”, dijo.

“El año pasado el ‘Tino’ no hizo nada, era muy triste para nosotros. Freddy no iba a estar y eso iba a dar mucha nostalgia. No iba a ser igual, todo era muy reciente”, agregó.

‘El Tren’ destaca dos valores que definen a Rincón en lo futbolístico y recuerda uno de sus grandes logros a nivel internacional.

“¿Su principal virtud? La perseverancia. Lo demostró desde que llegó a Bogotá, cuando empezó de la mano de Jorge Luis Pinto, que lo ayudó mucho. Freddy era una persona que escuchaba mucho y que cuando jugaba lo daba todo, especialmente cuando se ponía la camiseta de la Selección. Esa era sagrada para él. Siempre nos representó bien, con profesionalismo. Otro legado que deja fue abrirnos las puertas en los grandes clubes, porque él fue el primero que llegó a un histórico como el Real Madrid. Desde ese momento el mundo comenzó a vernos y nosotros sabíamos que con trabajo podíamos llegar a esos grandes equipos, que para todos era un sueño. Freddy, sin duda, le aportó mucho a nuestro fútbol”, afirmó.

‘El Tren’ tiene un sueño, homenajear a su amigo en Bogotá. El exjugador de Santa Fe, América y Medellín, entre otros equipos, considera que Freddy Rincón debe seguir siendo recordado con el paso de los años.

“Yo si quisiera hacerle un partido de homenaje a Freddy en Bogotá, se lo merece, porque le dio mucho al fútbol colombiano. El Campín es un estadio que se presta para hacerlo y voy a intentar hacer realidad ese sueño que tengo para homenajear a mi gran amigo”, concluyó.