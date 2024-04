Acolfutpro pide que no se violen los derechos a los jugadores del Unión

“Nosotros hemos hablado con los pelaos y ellos nos dicen que no han hecho absolutamente nada, ni una llamada, nada. Pero todo parece estar originándose en unas llamadas, en unas intercepciones telefónicas. Pero no hay nada, simplemente hay unas sospechas y por chismes a ti, como empleado, no pueden apartarte de tu trabajo, no te pueden acosar, porque lo que están haciendo es un acoso. Desde el 22 de marzo no les permiten entrenar con los compañeros”, agregó.

Puche manifestó que si a los jugadores les dan por terminado el contrato estarían atentando contra sus derechos.

“El club tendría que sustentar el por qué daría por terminado el contrato, porque dentro del torneo, unilateralmente, no se puede, sin justa causa, romper un contrato. Eso está prohibido. Si lo hacen, tienen que fundamentar la justa causa”, afirmó.