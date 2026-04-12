Hay estrés y fastidio en el ambiente. No la pasan bien por estos días los jugadores y el entrenador de Cerro Porteño, Ariel Holan, ad portas del partido contra Junior, este martes, en el estadio La Nueva Olla, de Asunción, en la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores de América.

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El empate 0-0 ante Nacional de Paraguay, el sábado anterior en el Campeonato local, arreció las críticas en contra del timonel argentino y el plantel de futbolistas. Cerro fue incapaz de vencer a un adversario que se quedó con nueve hombres desde el minuto 50.

Nacional permaneció casi todo el segundo tiempo con dos jugadores menos y ‘el Ciclón’ resultó impotente para vulnerarlo.

“Se presentó el partido de una manera en la que realmente estamos muy amargados, muy dolidos, porque se nos presentó todo para poder resolverlo y no lo pudimos resolver. Estas cosas a veces las tiene el fútbol, somos autocríticos”, reconoció Holan, que debutó como director técnico azulgrana con un triunfo 3-0 sobre 2 de Mayo, después cayó 1-0 en su visita a Sporting Cristal (Perú) en la Libertadores y luego igualó 0-0 frente al Nacional.

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El experimentado estratega, que llegó en reemplazo del uruguayo Jorge Bava, pidió a la afición y a la prensa tener paciencia, teniendo en cuenta que apenas acaba de asumir la responsabilidad de dirigir a Cerro y no puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos.

“Yo no soy un mago, yo soy entrenador”, aseguró Holan. La frase no ha sido del agrado de la fanaticada del club guaraní.

“Cuando los entrenadores tomamos desafíos, sabemos a lo que nos exponemos. Y yo sabía que en estas circunstancias donde todo era complejo, tenía que tomar una decisión difícil con cero tiempo de trabajo en campo por tres partidos en seis días. Uno camina al filo de la cornisa y bueno, es fútbol. Estoy convencido de que esto lo vamos a sacar adelante, pero lógicamente, insisto, soy entrenador, no soy mago”.

🎙️ Palabras de Ariel Holan en conferencia de prensa tras el empate 0-0 de Cerro Porteño ante Nacional:



“Estamos muy amargados, muy dolidos, porque se nos presentó todo para poder resolver el partido y no lo pudimos hacer.”



“En la inmediatez de los resultados, yo no soy un mago,… pic.twitter.com/I09ktebB0u — Alcides Valentín Báez 🇵🇾 (@AlcidesBaez74) April 12, 2026

Cerro siguió concentrado de cara al compromiso del martes contra Junior, un oponente que Holan respeta, como a los otros del grupo, Palmeiras y Sporting Cristal.

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“Yo creo que hay dos Cerros, uno que compite a nivel internacional y otro que compite a nivel local. A nivel local, con el equipo completo, tenemos uno de los mejores planteles de la Liga. Con el equipo diezmado tenemos un muy buen plantel, que está competitivo. A nivel Copa, tenemos que redoblar el esfuerzo para ponernos competitivos en una zona compleja. Nos tocó un grupo con equipos que son duros, que juegan casi todos los años la Copa, y que no son un trámite”, consideró Holan.

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Luego de afrontar a los ‘Tiburones’, Cerro se enfocará en el clásico del fútbol paraguayo ante Olimpia, el domingo a las 3:30 p. m. ‘el Ciclón’ es segundo con 33 puntos, a tres del líder, que es su rival de toda la vida.

“Lo más importante de todo, en los dos partidos que vienen, que son importantísimos, es que el equipo esté a la altura en lo futbolístico y en lo competitivo. Vamos a dejar todo para tratar de sacar los mejores resultados, no solo en el clásico, también con Junior”, concluyó.