Nada de chismes y especulaciones. El Minnesota United FC publicó este lunes una actualización oficial sobre el estado de salud del mediocampista colombiano James Rodríguez, quien en los últimos días generó preocupación tras ser hospitalizado luego de la fecha FIFA con la selección Colombia.

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Según informó el club de la Major League Soccer (MLS), el episodio se originó después del amistoso internacional que Colombia disputó el 29 de marzo frente a Francia. Tras el encuentro, el jugador comenzó a presentar síntomas de deshidratación que se agravaron en las horas posteriores.

De acuerdo con el comunicado médico, al día siguiente el futbolista fue sometido a una nueva evaluación clínica que confirmó un cuadro de deshidratación severa, lo que llevó a los especialistas a decidir su hospitalización el 31 de marzo para mantenerlo bajo observación y administrarle terapia de hidratación intravenosa.

El mediocampista permaneció varios días bajo monitoreo médico hasta ser dado de alta. Desde entonces, continúa su recuperación en casa bajo supervisión profesional.

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Regreso progresivo a la actividad

El Minnesota United también informó que James se presentó este lunes 6 de abril en las instalaciones del club y participó en una sesión de actividad controlada como parte de su proceso de recuperación.

Su reintegración al trabajo completo con el equipo dependerá de los protocolos establecidos por el departamento médico y de su evolución clínica en los próximos días.

El club desmiente rumores y descarta complicaciones mayores

En el mismo comunicado, la institución estadounidense pidió prudencia frente a las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios sobre posibles complicaciones médicas.

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“Minnesota United FC se toma muy en serio la salud y privacidad de sus jugadores. El club y nuestros profesionales médicos pueden afirmar de manera categórica que no existe evidencia clínica ni de laboratorio de rabdomiólisis”, señaló el Minnesota United.

Rabdomiólisis “es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño renal”, según la web Mediline Plus.

Finalmente, la escuadra de la MLS solicitó a los medios de comunicación y al público evitar especulaciones sobre la salud del futbolista, asegurando que cualquier nueva actualización será divulgada únicamente a través de sus canales oficiales.