Didier Moreno valoró el punto conseguido ante América, en el Pascual, y el desempeño del equipo rojiblanco, que con cuatro puntos lidera el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga II-2025. El mediocampista destacó que el equipo salió satisfecho por la forma en que enfrentó el compromiso.

“Sensaciones muy positivas, muy buenas de lo que fue el juego, lo que hicimos, lo que habíamos planificado. Venimos con la mete de llevarnos tres puntos, lastimosamente no fue así, nos llevamos uno, que en nuestras aspiraciones es bastante bueno. Hicimos todo para ganar, tuvimos las chances, las ocasiones, pero no pudimos marcar más. Ahora a pensar en Nacional, en ese partido que nos puede llevar a ese objetivo”, expresó.

Didier también se refirió a la jugada que terminó en autogol del América, acción que significó el empate rojiblanco. Para el experimentado volante, la presión ejercida por Junior fue determinante.

“Hicimos todo por ganar y el autogol es consecuencia de lo que nosotros hicimos también, porque los llevamos a ese punto en una jugada de ataque, donde, por fortuna para nosotros, ellos terminan haciendo al autogol. Hay que darle virtud a nuestros jugadores y a nuestra intención de siempre ir al frente”, afirmó.

El mediocampista resaltó además que el plan táctico se cumplió como se había diseñado, lo que permitió que el equipo administrara esfuerzos y controlara el ritmo del duelo.

“Hoy fue un partido donde tácticamente estuvimos bien y corrimos poco, porque estuvimos muy juntos. Hicimos el partido que queríamos. Ahora vamos a tener estos dos días para recuperarnos y poder llegar en buena forma a enfrentar a un gran equipo”.

Con el calendario apretado y la obligación de sumar, Didier aseguró que cada compromiso se vive como una instancia definitiva. Junior ya deja atrás el empate ante un grande como América, en el Pascual, para centrarse ahora en sumar en suelo antioqueño ante Atlético Nacional, próximo rival.

“Son dos equipos grandes —América y Nacional— y estamos en finales. Hoy fue un partido de final. Nosotros tuvimos las mejores chances y no tuvimos la eficacia necesaria para llevarnos los tres puntos, solo pudimos llevarnos uno, pero ya pasó. Ahora metemos la cabeza en Nacional, pensar en ese siguiente partido y vamos a ir a Medellín para seguir sumando y alcanzar el objetivo”, manifestó.

El mediocampista aprovechó para enviar un mensaje a la hinchada rojiblanca, a la que considera un soporte permanente del equipo.

“Más que decirle algo a nuestra hinchada es agradecerle, porque siempre han estado, siempre nos han acompañado, siempre nos han alentado, y ellos son un pilar fundamental de nuestro andar. Esperamos seguir contando con ellos en estos dos partidos que nos restan en casa, porque va a ser fundamentales. Ahora vamos a ir a Medellín a enfrentar a un gran equipo como Nacional. Va a ser un partido abierto, entre dos equipos grande, y esperamos nosotros poder sacar la ventaja y luego ir a nuestra casa, con nuestra gente, a seguir ilusionándonos, a seguir soñando”, dijo.

Finalmente, Didier celebró el regreso de parte de la afición del América al Pascual Guerrero, un hecho que calificó como positivo para el espectáculo en general.

“Para mí es magnífico que haya vuelto el público, creo que los partidos sin la razón de ser de los equipos, que es su hinchada, eso no tiene sentido. Hoy el marco estuvo bueno. Importante para el América recuperar a su afición y esperemos que los sigan acompañando en los partidos que vienen. Al final el espectáculo es para los hinchas”, concluyó.