En procura de generar un impacto en sus fanáticos y estrechar los vínculos entre equipo y aficionados, la organización presenta la campaña ‘Caimanes más Cerca de ti’, la cual acercará al equipo como nuca antes en la familia ‘sauria’.

El equipo hizo el lanzamiento a través de un video en sus redes sociales, donde proyecta los valores del equipo, su identidad tradicional y la invitación a los fans a sumarse a ella.

Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos, explicó en detalle lo que se busca: “Esta campaña significa tomar la iniciativa para fortalecer la relación entre el equipo y su afición, creando experiencias únicas para los fanáticos, fortaleciendo los lazos con la comunidad y promoviendo un impacto social positivo durante todo el año. Esta campaña representa cercanía, pasión y fidelidad, para llevar el béisbol y los caimanes más allá del estadio y buscar que cada aficionado sienta que es parte esencial de nuestra organización”.

Desde la organización, se emprende la campaña por varias razones: Fortalecer la conexión con la fanaticada, crear un impacto social positivo, a través de la fundación, Transformar la experiencia del fanático en el estadio, impulsar el mercadeo y la presencia de la marca en nuestra ciudad.

Para tal fin, desde la gerencia de Operaciones y Eventos se han delineado las primeras actividades.

“Empezaremos con muchas activaciones de nuestro equipo por toda la ciudad, crearemos eventos para que nuestros fanáticos tengan la oportunidad de interactuar y conocer más de nuestros jugadores de cerca antes del inicio de la temporada, así como muchos espacios antes, durante y después de la temporada”.

Pájaro añadió que “además de esto tenemos muchas sorpresas más que serán presentadas por nuestras redes en el tiempo indicado. Sin duda esta campaña es para el deleite de nuestra afición, para que se sientan parte de esta gran familia y juntos llevemos no solo los Caimanes si no el béisbol a lo más alto”.

Mediante las redes sociales del equipo se estarán compartiendo los detalles de las convocatorias y activaciones para los fanáticos, por lo que la invitación es a estar muy al pendiente de las mismas.