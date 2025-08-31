El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue visto este domingo 31 de agosto en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Barranquilla, donde recibió la bendición de un sacerdote, previo a una de las fechas más cruciales de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El estratega argentino participó de la ceremonia religiosa a tan solo cuatro días del partido frente a Bolivia en el estadio Metropolitano, programado para el jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde. Este encuentro podría sellar de manera anticipada la clasificación de la tricolor al Mundial, siempre y cuando se logre una victoria en casa. Más adelante, el martes 9 de septiembre, Colombia se enfrentará a Venezuela, en el cierre de esta doble jornada.

Las novedades en la convocatoria

La selección Colombia destapó sus cartas. El entrenador Néstor Lorenzo reveló la lista de los 26 convocados para afrontar los juegos ante Bolivia y Venezuela, por las dos últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana para asegurar su clasificación al Mundial 2026, que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos.

La gran novedad para esta oportunidad es el llamado al delantero Dayro Moreno, de 40 años, quien juega en el Once Caldas de Manizales y es el máximo goleador de la Copa Sudamericana con ocho tantos.

Otra de las novedades del equipo es la reaparición del central Yerson Mosquera, del Wolverhampton inglés, quien regresa a una convocatoria tras sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda en septiembre del año pasado.

En el listado publicado este viernes también aparecen otros jugadores habituales en las listas del entrenador argentino Néstor Lorenzo, como el extremo Luis Díaz, del Bayern Munich; el creativo James Rodríguez, del León mexicano; el centrocampista Richard Ríos, del Benfica; el lateral Daniel Muñoz, del Crystal Palace, y el central Davinson Sánchez, del Galatasaray.

Igualmente figuran otros jugadores que suelen ser habituales titulares del equipo de Lorenzo como el central Jhon Lucumí, del Bologna; el lateral Johan Mojica, del Mallorca; el mediocentro Jefferson Lerma, del Crystal Palace; el volante Jhon Arias, del Wolverhampton, y el atacante Jhon Córdoba, del Krasnodar.

Con respecto a la convocatoria de los partidos que Colombia empató 0-0 en casa con Perú y 1-1 con Argentina en Buenos Aires en junio pasado, se quedaron por fuera el central Carlos Cuesta (Galatasaray-TUR), el lateral Cristian Borja (América-MEX) y los delanteros Jhon Durán (Fenerbahce-TUR) y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis-ESP).

Hasta el momento, ‘la Amarilla’ ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos.