Pablo Sabbag, futbolista barranquillero de 27 años, sorprendió a sus seguidores en Corea del Sur al mostrarse como cantante de K-Pop, un género que domina la escena cultural de ese país.

El delantero, que en Colombia se destacó con La Equidad y se formó en el Deportivo Cali, también jugó en Tondela (Portugal), Estudiantes de La Plata (Argentina) y Newell’s Old Boys, antes de brillar en Alianza Lima, donde fue elegido mejor jugador de la liga y celebró un título con el club peruano.

Su buen rendimiento lo llevó a firmar con el Suwon FC, en la K League, donde hoy es una de las figuras más destacadas y uno de los jugadores mejor remunerados. Desde su llegada, se ha convertido en pieza clave de la ofensiva del equipo, consolidándose como uno de los goleadores del campeonato asiático.

Sin embargo, el nombre de Sabbag se ha hecho viral recientemente fuera de las canchas. En redes sociales circula un video en el que aparece interpretando un tema de K-Pop, género musical que domina la escena cultural en Corea del Sur.

El colombiano, contagiado por la ola del movimiento musical, decidió probar suerte como cantante y ha sorprendido a fanáticos del fútbol y del K-Pop por igual. Incluso, ha celebrado algunos de sus goles con pasos de baile y fragmentos de su propia canción.

El delantero ha encontrado en TikTok la principal plataforma para difundir su faceta musical. Allí comparte clips de sus entrenamientos, goles y experiencias en Asia, pero también extractos de su incursión en la música.

Su comunidad de seguidores ha crecido con rapidez, y los videos ya circulan en medios y cuentas colombianas, que han recogido la curiosa mezcla entre fútbol y K-Pop protagonizada por el atacante.