El delantero brasileño Neymar, jugador del Al Hilal saudí, regresó este lunes a los terrenos de juego tras una larga ausencia de un año por una grave lesión de rodilla.

(Le puede interesar: Video: Jack Grealish, del Manchester City, confesó que admira a Luis Díaz)

El astro, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su pierna izquierda durante un partido de la selección brasileña contra Uruguay el 17 de octubre de 2023, disputó los últimos 30 minutos del duelo de la Liga de Campeones Asiática entre el conjunto saudí y el Al Ain de Emiratos Árabes.

El atacante brasileño, que cumplió 32 años el pasado mes de febrero, tuvo tiempo de poner a prueba al guardameta del Al Ain con un remate cruzado que se marchó fuera por poco tras una rápida combinación con el serbio Aleksandar Mitrovic.

(No deje de leer: Mire la tabla: Junior escala a la séptima posición con los tres puntos en el escritorio)

El partido terminó con victoria por 4-5 del Al Hilal y destacó la actuación de atacante saudí Salem Al Dasawari, que cerró la contienda con un triplete.

Pero todos los focos estaban puestos en el retorno de Neymar, que días antes desveló en un video el sufrimiento que había padecido por su ausencia de los terrenos de juego.

(Vea aquí: El ‘Cucho’ Hernández, entre los mejores cinco delanteros junto a Messi, Cristiano Ronaldo y Benzema)

“Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele”, dijo Neymar entre lágrimas.

Un calvario al que el exjugador, entre otros, del Barcelona y el París Saint-Germain puso fin este lunes cuando sustituyó a los 77 minutos al centrocampista Nasser Al Dawsari.

La CBF celebró con entusiasmo su retorno

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) celebró con efusividad de Neymar a la cancha, asegurando que es él quien representa “la magia del fútbol” nacional.

“La CBF celebra y felicita a Neymar, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial, en su regreso a los terrenos de juego”, afirmó la entidad en una nota oficial cargada de elogios.

La CBF recordó que el camisa 10 “superó una lesión muy seria” para “volver a hacer lo que más le gusta: jugar al fútbol”.

(Lea también: Luego de un año sin jugar, Neymar vuelve a las canchas con el Al Hilal)

“Y en su regreso, este lunes, el crack estuvo a punto de marcar, incluso con pocos minutos sobre el terreno de juego, muestra de que mantiene su genio y talento característicos”, subrayó la confederación.

Para la CBF, Neymar “representa la magia del fútbol brasileño y cautiva a los aficionados de todo el mundo”.

“Aficionados de todo el mundo lucen con orgullo camisetas de la selección brasileña, Santos, PSG, Barcelona y Al-Hilal con el número 10 y el nombre de Neymar en la espalda”, describió la entidad, que declaró su “alegría” de ver al delantero de nuevo sobre el césped.

(Le sugerimos: ¿Cuándo vuelve a jugar Junior en la Liga?)

La prensa local especula ahora con la posibilidad de que Neymar vuelva a ser convocado con la Canarinha el próximo mes de noviembre, cuando la selección se medirá a Venezuela y Uruguay en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

La pentacampeona del mundo ha sufrido sin Neymar en campo, periodo en el que hilvanó una serie de malos resultados que pusieron en duda la continuidad del técnico Dorival Júnior.

Tras las dos últimas victorias ante Chile y Perú, las críticas perdieron fuerza y Brasil ascendió a la cuarta posición de la tabla, con un balance de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas, y a seis puntos de distancia de Argentina, líder de las eliminatorias.