Zsolt Czegledi/EFE

Mogyorod (Hungary), 21/07/2024.- McLaren driver Oscar Piastri of Australia celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit, in Mogyorod, near Budapest, 21 July 2024. (Fórmula Uno, Hungría) EFE/EPA/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT