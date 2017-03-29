Perú logró imponer su fútbol esta noche, en el triunfo 2-1 frente a Uruguay, en el juego que cerró la jornada 14 de la eliminatoria al Mundial Rusia 2018, que se disputó en el Nacional de Lima.

Los tantos del triunfo inca fueron obra de Paolo Guerrero y Édinson Flores. El volante Carlos Sánchez había adelantado a la Celeste.

Fue un partido apretado, que mostró a un Perú aguerrido, que, liderada por Guerrero, pudo remontar el marcador adverso a punta de lucha y entrega, frente a su afición.

Uruguay acumuló su segunda derrota consecutiva, lo que lo llevó perder la segunda plaza, hoy en manos de Colombia. El equipo de Óscar Washington Tabárez se ubica ahora tercero, con 23 puntos, los mismos que Chile, cuarto, y uno más que Argentina, quinto en la tabla de posiciones. Perú, por su parte, se mete en la pelea con esta victoria, sumando 18 puntos y soñando con alcanzar puestos de repechaje.