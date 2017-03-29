David Ospina 6

Seguro cuando fue exigido. Respondió, especialmente en los primeros minutos del partido, con una gran ataja a Ayoví, en un tiro libre.

Santiago Arias 6

Serio en defensa, se atrevió poco en ataque. Con su presencia Colombia volvió a ganar solidez por la banda derecha. Se compenetró bien con los centrales.

Cristian Zapata 7

Atento, no brindó ventajas. Imprimió fuerza, voluntad, jerarquía, seguridad. Un bastión tanto por arriba como por abajo. No perdió ningún duelo.

Yerry Mina 7

Otro con nota alta. Imprimió seguridad y estabilidad a la defensa colombiana. Se compenetró bien con Zapata, conformando una zaga sólida y equilibrada.

Farid Díaz 7

Trabajo serio, especialmente en defensa. Anuló por completo a Antonio Valencia, referente ecuatoriano. Cumplió con nota alta en la labor de marca.

Carlos Sánchez 7

Una muralla en el centro del campo. Perdió pocos duelos y se atrevió a darle una mano al equipo al momento de la salida. El complemento perfecto de Aguilar.

Abel Aguilar 8

Brindó el equilibrio que tanto necesitaba Colombia en el centro del campo. Realizó un trabajo silencio pero eficaz, tanto en la salida como al momento de quitar la pelota.

Edwin Cardona 7

Participó en el segundo de Colombia, con un gran pase a James. Mostró entrega y sacrificio, colaborando en marca, especialmente por la banda izquierda, dándole un mano a Farid Díaz.

Juan Guillermo Cuadrado 8

Volvió a ser ese jugador desequilibrante, que marca diferencia con su juego. Marcó el segundo gol y participó en la mayoría de acciones ofensivas de la Selección.

James Rodríguez 8

Gol y asistencia. El '10' fue un líder letal. Su inteligencia y buen pie marca diferencia. Ayer volvió a ser determinante en todos los ataques de la Amarilla. Marcó el ritmo de juego del equipo.

Miguel Borja 7

Gran trabajo en el frente de ataque, con movilidad y sacrificio. Asistió a James para el primer gol con un pase tres dedos impecable. Su fútbol cayó en la segunda parte.

Daniel Torres 6

Entró por el lesionado Aguilar y no desentonó. Se metió rápidamente en el juego, dándole una mano a Sánchez en el medio campo.

Mateus Uribe 6

Entró para aguantar el partido y respondió. Taponó la salida del rival, repartiéndose esa labor de marca con Torres y Sánchez. Cumplió con la labor encomendada.

Carlos Bacca 6

Tuvo poca participación en el compromiso, pero brindó respaldo adelante en los últimos minutos del partido. Trató de buscar su gol, pero careció de oportunidades.