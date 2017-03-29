El director del Instituto Departamental de Recreación y Deportes (Indeportes), Enrique Vengoechea González, anunció el giro de $154 millones a las ligas deportivas del Atlántico por concepto de asistencia técnica.

Con estos recursos, Indeportes está al día con el pago de 59 técnicos de 23 ligas del sector convencional y 32 del sector no convencional.

'Suscribimos convenios con 28 ligas deportivas, 23 del sector convencional y cinco del sector paralímpico porque somos conscientes del compromiso que tenemos con nuestros deportistas y con sus entrenadores', sostuvo el director del ente deportivo departamental.

Agregó que los entrenadores a los que Indeportes les paga asistencia técnica, bajo la supervisión del metodólogo deportivo de la entidad, Eddy Cabrera, recibieron asesoría técnica de René Romero, director técnico de alto rendimiento del Comité Olímpico de Cuba.