El seleccionador colombiano, el argentino José Pékerman, resaltó que el triunfo por 2-0 en Quito, sobre Ecuador, 'es mérito de los jugadores por entender' lo que se necesitaba de ellos.

'Este es el triunfo de los jugadores, mérito de ellos por entender lo que necesitábamos. Se les vio muy unidos, por lo que resulta difícil destacar a uno del otro. Era un partido decisivo y los muchachos tienen todo el mérito del partido', expresó Pékerman.

Para el técnico de la Amarilla su equipo mostró toda la sintonía para pasar bien de lo individual a lo colectivo y ganar un partido totalmente decisivo.

'Las decisiones que tomaron hoy los jugadores fueron muy certeras, porque en otros partidos sufrimos cuando habíamos hecho bien también las cosas, pero no sucedieron como sucedieron hoy', indicó.

Pékerman calificó de 'significativo' el triunfo ante Ecuador, pero dejó claro que aún no está todo dicho en cuanto a estar en el Mundial de Rusia 2018.

'Valorar las cosas que los jugadores hacen y hoy lo pudimos concretar. La voluntad y el deseo de hacer las cosas bien siempre estuvieron, este es un triunfo significativo que te hace soñar, nadie ganó nada, pero son pasos firmes para seguir creciendo', complementó.

El timonel argentino, de 67 años, aseguró que previo al cotejo contra los ecuatorianos tenía toda la fe puesta en los suyos.

'Era optimista porque sé lo que pueden dar mis jugadores, así sea un rival complicado, podríamos volver al ritmo, el juego y los goles. Esto es cuestión de equipo, esperamos y pudimos hacer un gran partido', concluyó.