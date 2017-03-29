Colombia dio un gran salto en la tabla de posiciones de la Eliminatoria con rumbo al Mundial de Rusia 2018. El triunfo 2-0 ante Ecuador le permitió llegar a la Selección de José Pékerman hasta el segundo lugar, puesto que ocupa con 24 puntos, nueve menos que Brasil, que es líder absoluta y ya alcanzó su cupo a la Copa del Mundo.

Colombia, que antes de enfrentar a Bolivia y Ecuador era sexta, está cerca de obtener nuevamente el objetivo de la mano del argentino. La ‘Amarilla’ fue la gran beneficiada de la jornada 14, pues fue la única selección que ganó en condición de visitante.

En la próxima fecha, Colombia se enfrentará a Venezuela, nuevamente por fuera de casa, y luego recibirá a la Brasil de Tite.