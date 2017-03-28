La lesión de Luis Fernando Muriel resultó más grave de lo que se creía. El delantero de Santo Tomás, que tuvo que abandonar el juego ante Bolivia al minuto 30 del primer tiempo por una molestia muscular, estará un mes por fuera de las canchas.

La Sampdoria, equipo donde milita el colombiano, le practicó las primeras pruebas médicas que determinaron una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El atacante regresaría a la acción el domingo 7 de mayo para el duelo ante La Lazio, en Roma. Muriel comenzará un proceso de recuperación para volver a la canchas.

La lesión llega cuando, el delantero pasaba por un buen momento futbolístico y venía siendo figura con la Sampdoria en la Serie A de Italia.