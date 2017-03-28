El presidente del comité regulador de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Armando Pérez, anunció este martes que apelarán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la sanción de cuatro partidos de suspensión impuesta a Lionel Messi por la FIFA por insultar a un asistente durante el partido ante Chile.

El máximo directivo del fútbol argentino dijo, en diálogo con el canal TyC Sports, que apelarán la sanción por considerarla 'una decisión insólita'.

Además, el director de selecciones nacionales, Jorge Miadosqui, manifestó al mismo canal que 'hay antecedentes para creer que se puede bajar la sanción'.

'Messi está golpeado y triste, como estamos todos acá. No compartimos la forma en que se manejó esto. Nos sorprende la decisión que se tomó. Tenemos mucha bronca por la forma en que se manejó a horas de jugar', agregó.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso este martes cuatro partidos de suspensión al capitán de Argentina por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido contra Chile de las eliminatorias de Rusia 2018 disputado el pasado jueves.

El primer partido en el que se aplica la sanción es el que disputará hoy mismo la selección argentina en La Paz ante Bolivia, y los siguientes serán los de las eliminatorias mundialistas frente a Uruguay, Venezuela y Perú.

El delantero del Barcelona reaparecería en la última jornada ante Ecuador.

No tuve nada que ver: Maradona

Diego Maradona aseguró este martes que no tuvo 'nada que ver' en la suspensión de cuatro partidos que la FIFA infligió a Lionel Messi por las 'palabras injuriosas' que profirió a un árbitro auxiliar en el partido de eliminatorias que Argentina ganó por 1-0 a Chile este jueves en Buenos Aires.

'No tengo ni tuve nada que ver con la sanción. No tengo nada que ver. No sabía ni que lo habían sancionado', dijo Maradona, de cercana relación con el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, en un audio divulgado por radio La Red.

'Se ve que lo putea (insulta al árbitro), lo vimos todos. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados. Si tengo que llevar al comité que sancionó a Messi a Argentina lo voy a llevar (para que dé explicaciones). Quedate tranquilo que lo voy a llevar', añadió.