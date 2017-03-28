La selección argentina, sin su astro y capitán Lionel Messi, cayó este martes en su visita a Bolivia por 2-0 en la altitud de La Paz, en la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, y en el primer partido de cuatro de sanción que la Fifa le impuso al astro del Barcelona.

Messi fue el gran ausente del encuentro ante Bolivia tras determinar la Fifa su suspensión por cuatro partidos por pronunciar palabras injuriosas contra un asistente en el partido contra Chile el pasado jueves.

En el retorno de Mauricio Soria al banquillo de la Verde, el equipo boliviano se impuso a la Albiceleste con anotaciones de Juan Carlos 'Conejo' Arce (m.30) y de Marcelo Martins Moreno (m.52).

En el primer tiempo, Bolivia no dejó de meter presión sobre el arco argentino mediante constantes llegadas de Martins, 'el Conejo' Arce, 'el Pájaro' Escobar y Chumacero.

El centrocampista Raúl Castro probó suerte en el minuto 17 con un remate largo que el arquero Romero logró despejar.

Argentina, cauta en un principio, se animó poco a poco a atacar y fue Di María quien metió un par de sustos a la Verde en los minutos 25 y 28, mediante disparos que casi pillan desprevenido al meta boliviano Lampe.

La insistencia boliviana dio frutos en el minuto 30, cuando Escobar logró conectar un pase con Arce, quién envió el balón a las redes mediante un cabezazo.

Los dirigidos por Edgardo Bauza atacaron más en el segundo tiempo, pero quedaron sorprendidos cuando en el minuto 52 llegó la segunda conquista boliviana.

El autor del gol fue Martins, quien se encontró solo por primera vez en lo que iba del partido frente al arco de Romero y aprovechó un centro certero de Flores para convertir.

Tras el 2-0, la Verde pareció conforme con el resultado y se dedicó a defenderse de una sucesión de ataques de la Albiceleste.

Si Romero estuvo ocupado en la primera mitad, Lampe tuvo más trabajo en la segunda.

Pratto tuvo la opción de acortar la distancia en el minuto 62, pero Lampe le ganó el duelo.

En el 68, Di María generó una jugada muy peligrosa que Pratto no logró concretar porque no alcanzó el balón.

En varias ocasiones, los jugadores de ambos equipos se vieron perjudicados porque la cancha estaba resbaladiza a causa de la lluvia que cayó al mediodía en La Paz.

Aunque fue más ofensiva en el segundo tiempo, Argentina no halló el camino para anotar.

En la próxima jornada, Argentina visitará a Uruguay, y Bolivia irá a Lima contra Perú.

Ficha técnica

2. Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Jorge Flores; Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Diego Wayar (m.84, Jhasmani Campos), Pablo Escobar; Juan Carlos Arce (m.72, Leonel Justiniano) y Marcelo Martins Moreno (m.91, Bruno Miranda).

Seleccionador: Mauricio Soria.

0. Argentina: Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori (m.35, Matías Caruzzo), Marcos Rojo; Enzo Pérez (m.69, Marcos Acuña), Guido Pizarro, Ever Banega, Ángel Di María; Ángel Correa (m.56, Sergio Agüero) y Lucas Pratto.

Seleccionador: Edgardo Bauza

Goles: 1-0, m.30: Juan Carlos Arce. 2-0, m.52: Marcelo Martins Moreno.

Árbitro: el colombiano Wilmar Roldán amonestó a Andújar, Banega y Wayar.

Incidencias: Partido de la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018 disputado en el estadio Hernando Siles, de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.