El número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, superó ayer en la final al español Jon Rahm, al que llegó a dominar por cinco arriba y ante el que acabó sufriendo, para ganar el Dell Technologies Match Play, torneo perteneciente a las series de los Campeonatos del Mundo de golf disputado en el Austin Country Club, en Texas.

En un partido en el que llegó a ir mandando por 5 hoyos de ventaja, Dustin Johnson acabó ganando por sólo uno arriba en el último tras aguantar la reacción final llena de garra y agresividad del jugador vizcaíno.

Para llegar a la final Dustin Johnson superó poco antes en semifinales al japonés Hideto Tanihara por un ajustado uno arriba en 18 hoyos, mientras que Rahm se deshizo del también estadounidense Bill Haas por 3 y 2 en un partido que acabó en el 16.

La de ayer es la decimoquinta victoria en el PGA Tour, tercera de la presente campaña y decimoséptima como profesional, de Dustin Johnson, de 32 años y que sucede en el palmarés de este torneo al australiano Jason Day.

Johnson es el tercer jugador que gana este torneo siendo el número uno del mundo. Antes habían sido Tiger Woods y Rory McIlroy.