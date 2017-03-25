Pese a que por momentos sonreía cuando algún aficionado le pedía una fotografía o un autógrafo, el delantero tomasino Luis Fernando Muriel sacó a relucir su tristeza cuando entregó declaraciones ayer en el aeropuerto Ernesto Cortissoz antes de partir con rumbo a Italia para unirse a su club, la Sampdoria.

'Triste la verdad porque sentía que estaba haciendo las cosas bien, me sentía excelente dentro del terreno de juego y desafortunadamente la lesión me saca del partido. No pensaba en más nada sino la impotencia de sentir la lesión y no poder continuar', expresó el delantero de 25 años.

Pese a que el marcador ante el equipo del altiplano no era el que esperaba la afición, el tomasino resaltó el objetivo principal, ganar.

'Se habla mucho del poco juego que se produjo, pero lo importante es la tabla de posiciones e ir al Mundial. En este momento somos cuartos y estamos adentro. Hay que disfrutar el momento, la eliminatoria en Sudamérica es de las más complicadas del planeta y estar en esa posición es un privilegio que debemos disfrutar. Ganamos y eso fue lo importante'.

Colombia carece de gol en el ataque. Hace siete fechas que ninguno de sus delanteros vulnera la red rival y esto, según Muriel, es consecuencia del poco tiempo de trabajo que existe en una Selección.

'Hay muy poco tiempo para trabajar con los jugadores de la Selección. Somos jugadores acostumbrados a un entrenador y a otros compañeros. Es difícil llegar y en dos días intentar compenetrarse con personas que ves cada tres o cuatro meses. Es complicado, pero pienso que el éxito de todas las selecciones es cuando se logra armar una buena base con esos jugadores que prácticamente no se conocen, pero eso lleva un proceso y en este momento hay jugadores nuevos. Por eso el acoplamiento es más lento', agregó Muriel.

Sobre su lesión, el delantero dijo que habló con el médico de la Selección, Carlos Ulloa. Un tirón en la parte posterior de su muslo derecho lo sacó del juego ante los bolivianos en el primer tiempo.

'Es una lesión que ya la he tenido antes. Cuando el médico Ulloa me preguntó le dije de una que me había desgarrado. Sabía cuál era la sensación y los síntomas. Apenas lo sentí supe que algo malo había pasado. Ahora en Europa me haré los exámenes para saber la gravedad de la lesión'.

Muriel le dejó un mensaje a sus compañeros de cara al duelo definitivo ante Ecuador, este martes en Quito a partir de las 4 p.m.

'Les deseo éxitos a cada uno. Seré un hincha más apoyando desde mi casa. Seguramente van a hacer un gran partido y se llevarán la victoria', concluyó.