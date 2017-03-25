Del triunfo que obtuvo Colombia ante Bolivia solo se puede destacar la obtención de los tres puntos, que eran vitales en este tramo de la eliminatoria. El juego de la Selección no fue el mejor, dejó dudas y preocupa de cara a la recta final del clasificatorio, donde los dirigidos por Pékerman enfrentarán a Ecuador, Venezuela, Brasil, Paraguay y Perú.

Varios son los aspectos en los que deberá mejorar Colombia de cara al duelo del próximo martes ante Ecuador. Un triunfo ante un rival directo, como lo es el equipo de Gustavo Quinteros, le daría a la Amarilla un lugar importante en la clasificación, donde hoy marcha cuarto, con 21 puntos, a nueve del líder, Brasil, y a dos del segundo, Uruguay.

Mayor peso de los líderes

Colombia necesita más implicación de los líderes futbolísticos del equipo, es el caso de James Rodríguez (del Real Madrid), Juan Guillermo Cuadrado (de la Juventus) y Carlos Bacca (del AC Milan), tres referentes que no han mostrado su mejor versión en los últimos partidos de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Quizá, el de mejor actuar ha sido Cuadrado, especialmente ante Bolivia, sin llegar a ser ese jugador desequilibrante del pasado. Ante Ecuador será clave el despertar de estos tres pilares, claves en el andamiaje del equipo de José Pékerman.

Efectividad en ataque

Si Colombia quiere seguir soñando con la clasificación al Mundial de Rusia 2018 será clave el despertar de sus delanteros en esta recta final de las eliminatorias.

Ante Ecuador, el próximo rival, la Amarilla necesita que Carlos Bacca, Duván Zapata, Miguel Borja y Luis Quiñones rompan con esa sequía anotadora y vuelven a mostrar el poderío ofensivo que posee el seleccionado tricolor.

Ese ha sido uno de los grandes inconvenientes que ha tenido el equipo de José Pékerman en las últimas jornadas del clasificatorio, donde la carencia de gol les ha pasado factura.

Generación de juego

Ante Bolivia, Colombia fue intrascendente. Controló la pelota, pero no supo darle buen manejo para crear peligro en arco rival.

La Amarilla necesita más complicidad entre James Rodríguez y Macnelly Torres, mejor conexión entre medio campo y ataque, mayor apoyo de los volantes de primera línea en la generación de juego.

No se puede depender de individualidades, se debe ser más agresivo, más dinámico, más constante, atacar con más seguridad y creatividad, no basados en el desespero. Se tiene que volver a la raíz, el juego de toque, posesión y eficacia.

Mayor Movilidad

Colombia debe ser más dinámica del medio campo hacia adelante para volver a verse fuerte en ataque.

Para que eso se dé, será clave la labor de los extremos y del jugador que comande el ataque, llámese Carlos Bacca, Duván Zapata o Miguel Borja.

El equipo ha perdido movilidad, potencia, fluidez y creatividad en los últimos compromisos. Se vio ante Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y el pasado jueves frente Bolivia, en el Metropolitano.

Quizá esa sea la razón de la falta de gol de los delanteros, quienes se han visto afectados por la poca generación de juego.

Menos improvisación

El técnico José Pékerman no ha logrado encontrar un equipo base en esta eliminatoria, algo que sí pudo hacer en el clasificatorio anterior y que tanto éxito le dio.

Ante Bolivia improvisó con Cuadrado en el lateral derecho, para luego devolverlo a su posición habitual. Utilizó a Matheus Uribe, de buen presente en Atlético Nacional, dejando en el banco a jugadores más experimentados y que le habían dado una buena respuesta en partidos anteriores como Abel Aguilar, Daniel Torres y Wilmar Barrios.

Confió en el aporte de un Luis Quiñones que dejó dudas en su debut.