El ciclismo colombiano cayó en momentos de incertidumbre ayer en horas de la mañana luego de que corriera a través de redes sociales un rumor de que Nairo Quintana, el mejor ciclista de la historia en Colombia y quien tiene como objetivo este año la conquista del Tour de Francia, había sufrido una fractura de tibia.

Desatada la polémica, la cual se hizo viral y salió en diferentes portales deportivos, obligó al propio corredor a desmentir la noticia y confirmar que el accidentado había sido su hermano Dayer, pero sin lesiones de gravedad.

'Gracias a todos por preocuparse. Estoy entrenando bien y me encuentro bien. Es falso lo del accidente y estamos preparándonos para nuestros grandes objetivos. Muchas gracias por su preocupación ', expresó el corredor en un video de 17 segundos.

Lesión de Dayer

Dayer, el hermano menor de la dinastía Quintana, se fue al piso en uno de los tramos de pavé de la E3 Harelbeke, fue trasladado al hospital y le cogieron 15 puntos cerca de la muñeca derecha y tres en el dedo meñique.

'Afortunadamente, y pese a los cortes y heridas sufridas especialmente en el rostro, se ha descartado cualquier tipo de fractura o lesión de gravedad', señaló el comunicado del equipo Movistar.