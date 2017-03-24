Esta vez no sacó excusas. James Rodríguez no tuvo ningún reparo por el estado del gramado de la cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El diez de la Selección Colombia se sintió cómodo en el ‘Metro’ jugando ante Bolivia y valoró los trabajos que se hicieron en la cancha.

'La cancha estuvo buena. Creo que hicieron un muy buen trabajo y es una cancha apta, que está en buenas condiciones', indicó el mediocampista del Real Madrid al final del partido.

En lo futbolístico, James valoró el sufrido triunfo 1-0 ante los del altiplano y cree que la paciencia fue la clave para lograr los tres puntos que ponen a Colombia nuevamente en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018.

'Son tres puntos buenos. Bolivia se metió atrás, así como lo hizo Chile. Tuvimos paciencia y eso fue clave. La gente piensa que esto es fácil, pero a veces hay que sufrir, y bueno, la victoria se da con un gol donde tengo un poco de suerte, y eso ya nos hacía falta, ya era hora que nos acompañara, porque habíamos errado varias opciones de gol. Estoy feliz y lo importante era sumar. Fueron tres puntos duros', destacó el volante cucuteño.

El mediocampista también se refirió a la acción del gol, en donde el cancerbero de Bolivia le atajó el penal. 'Lampe es un gran portero. Quizás el cobro de penalti fue un poco al medio. Tuve algo de suerte que el balón quedo ahí, y feliz por los tres puntos', remató.

James llegó a 18 goles con la Selección y es el cuarto máximo anotador de la Amarilla.