Desde el 29 de marzo de 2016, cuando Carlos Bacca marcó un doblete en el triunfo 3-1 frente a Ecuador, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por la sexta fecha de las eliminatorias al Mundial, los delanteros no han vuelto a vulnerar las redes contrarias en la Selección Colombia.

Los goles de la ‘Amarilla’ se los han repartido James Rodríguez (2), Yerry Mina, Abel Aguilar, Edwin Cardona, Macnelly Torres y el brasileño Marquinhos, quien marcó en propia puerta, en la victoria de la ‘Canarinha’ 2-1 frente a la tricolor.

El técnico José Pékerman ha probado diferentes opciones, entre las que se encuentran Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Miguel Borja, Roger Martínez, Falcao García, Orlando Berrío y Duván Zapata (este último sumó sus primeros minutos en el triunfo frente a Bolivia) y el gol nada que llega.

Ese ha sido uno de los grandes inconvenientes que ha afectado a la ‘Amarilla’ en las últimas siete fechas de las eliminatorias sudamericanas, donde acumula tres triunfos (dos de ellos por la mínima diferencia), dos empates y dos derrotas.

En esta doble jornada, cuando parecía que Falcao se apuntaba como la salvación, por el gran momento que vive en el Mónaco, el ‘Tigre’ se lesiona y se queda por fuera de la convocatoria. Ante Bolivia no fue la tarde ni de Bacca ni de Muriel, quien tuvo que dejar el campo por una lesión. Duván Zapata ingresó en la segunda parte, pero careció de confianza para hacerse sentir en el campo.

Colombia necesita ahora, más que nunca, que sus delanteros despierten, debido a que llega el tramo decisivo de la competencia, donde se jugará la vida por un cupo al Mundial Rusia 2018.