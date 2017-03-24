Puerto Rico salió y jugó por el Clásico Mundial de Béisbol, aseguró el mánager Edwin Rodríguez, pero se encontró con un Estados Unidos encendido que los acribilló en la final del miércoles.

'Todos estábamos esperando el campeonato, salimos y jugamos por el campeonato', y a pesar de la derrota 8-0 'nos vamos con la cabeza arriba.

Dejamos el corazón en el terreno', indicó Rodríguez en rueda de prensa en el Dodger Stadium, en Los Ángeles.

'Nada de frustración, al contrario, complicado', añadió el técnico sobre el récord de las siete victorias al hilo con las que la selección boricua llegó invicto a la final.

'Tengo mucha esperanza con este grupo, los cimientos están y no tengo duda de que ganaremos en algún momento', concluyó.