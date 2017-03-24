El técnico José Pékerman confirmó, en rueda de prensa, la baja por lesión del atlanticense Luis Fernando Muriel, para el juego del próximo martes ante Ecuador, en Quito.

El atacante de la ‘Amarilla’ salió al minuto 36 del primer tiempo, luego de sentir un fuerte tirón en la parte porterior del muslo derecho.

Su reemplazo en la nómina podría ser el cordobés Miguel Ángel Borja, quien estaría recuperado para este compromiso, luego de perderse el choque ante Bolivia por lesión.

'Muriel tiene un tema muscular de difícil recuperación. Hay qur hacerle los exámenes, pero será difícil que se recupere para el duelo ante Ecuador. Borja sí podrá estar para este compromiso', dijo Pékerman.