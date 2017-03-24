Carlos Lampe le ahogó el grito de gol a Carlos Bacca. El delantero de Puerto Colombia no tuvo su mejor tarde ante la Selección de Bolivia, pero salió tranquilo por el esfuerzo que hizo en la cancha. Bacca reconoce lo duro del partido, pero se queda con la forma en la que Colombia trabajó por el triunfo.

'Los tres puntos son fundamentales. Se buscó el gol, pero nos encontramos contra un gran portero', sostuvo el artillero del Milan de Italia.

A Bacca no lo preocupa la ausencia de gol con la Selección, sabe que la labor principal del delantero es anotar, pero cree que lo importante es el funcionamiento del equipo y trabajar en unión. 'Los delanteros debemos tener tranquilidad. Uno siempre quiere aportar goles', agregó.

Carlos Bacca confía en la Selección y considera que ante Ecuador, rival del próximo martes, se puede conseguir un resultado positivo para seguir en zona de clasificación.