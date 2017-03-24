Llegó mesurado, sin aspavientos. José Pékerman, técnico de Colombia, se veía feliz por la victoria 1-0 ante Bolivia, pero quizá un poco inconforme con el desempeño ofensivo de sus dirigidos, que sufrieron más de lo esperado para poder romper el celofán y festejar los tres puntos.

'Era injusto que no ganáramos', consideró Pékerman, que resalta la iniciativa y dominio que impuso la Selección, sin dejar de admitir que se cometieron varios yerros a la hora de atacar.

'La intención siempre estuvo, pero tuvimos errores e imprecisiones, la serenidad y experiencia en estos casos también es vital. Tenemos que replantearnos el por qué no fuimos más eficaces', reconoció Pékerman.

'Sin duda nos costó hacer ese gol que necesitábamos, si se hubiera dado antes, habríamos hablado de otra cosa', añadió.

De todas maneras, el entrenador no se flageló tanto por la escasa producción ofensiva y dejó entrever que el equipo pudo caer en la idea de que el juego resultaría descomplicado.

'A todos los equipos les pasa, había que sobreponerse. Nuestros jugadores fueron perdiendo la paciencia y eso no es bueno', dijo el DT.

'Era un partido trampa porque la gente llega con la expectativa del jogo bonito y la goleada, piensan que nuestros buenos jugadores pueden lucirse', comentó el timonel.