En una gran pelota lanzada por Marcus Stroman silenciando los bates de la poderosa Puerto Rico, combinándose con una ofensiva despiadada le sirvió a Estados Unidos para coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez al vencer ocho carreras por cero a la novena isleña que por segunda ocasión debió resignarse al subcampeonato del evento como hace cuatro años cuando cayó ante República Dominicana.

Stroman solo permitió que la bola le saliera del cuadro hasta el inicio de la séptima entrada cuando el jardinero Ángel Pagán le despachó un doble al jardín izquierdo que forzó la salida del nacido en Nueva York y de madre puertorriqueña dándole lugar al cuerpo de relevistas.

El derecho de los Azulejos de Toronto se llevó el premio al ‘Jugador Más Valioso’ del certamen, premio que entregó Tony Clark, presidente del Sindicato de Peloteros de Las Mayores.

La labor monticular del ganador del partido fue de 6 entradas, un imparable, una base por bola y tres abanicados.

El trabajo del ‘bullpen’ se combinó en tres serpentineros para solo permitir dos imparables sin carreras para los boricuas.

Los bates de la novena de las ‘Barras y las Estrellas’ ligaron 13 indiscutibles, se fueron de 15-5 con corredores en posición anotadora pese a haber dejado 12 hombres en las almohadillas.

La segunda base Ian Kinsler abrió las hostilidades con un bambinazo de cuatro esquinas sacándole la bola del parque al inicialita Seth Lugo con un corredor en los senderos.

El guardabosque Andrew McCutchen aportó dos más a la causa americana remolcándolas en sus cuatro apariciones en la caja.

Puerto Rico fue un equipo desconocido pese a la labor dominante del abridor de los americanos. Antes de este partido habían anotado 37 carreras y en el juego final se vieron en una desventaja amplia que no estaba en los pronósticos de ningún experto y más por lo cerrado que estuvieron ambas semifinales del clásico.

El clásico fue todo un éxito en asistencia sobrepasando el millón de espectadores en los seis estadios de los cuatro países donde se llevaron a cabo los partidos de las cuatro fases.

Se espera que con el triunfo de Estados Unidos, dirigido por el veterano Jim Leyland, se despierta mayor compromiso de parte de varios encopetados del béisbol de las Grandes Ligas que decidieron renunciar a representar a su país.

Lo mismo que un mayor compromiso y promoción de los 30 equipos del béisbol organizado cuando convoquen a sus peloteros de la misma forma como lo hacen antes de un Juego de Estrellas de Las Mayores.

Para Colombia dejó un gran sabor de boca, una clasificación directa la quinta edición y la esperanza de poder llegar al año 2021 con más peloteros consolidados al primer nivel en la Gran Carpa, seguir desarrollando beisbolistas en la base de la manera como se ha venido realizando en los últimos años y crear mayores campos para la práctica de este deporte.