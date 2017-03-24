Paulinho, el mediocentro que vino de China, y Neymar, el delantero que parece de otro mundo, se asociaron esta noche para promover otra exhibición de lujo de Brasil, esta vez con una goleada de remontada por 4-1 a Uruguay en Montevideo que les deja con 30 puntos y a las puertas del Mundial de Rusia.

El gol de penalti a los 9 minutos de Edinson Cavani, el goleador de la eliminatorias sudamericanas, dio una alegría efímera a la Celeste, que comenzó a vivir su pesadilla en el Centenario a los 18 minutos con un golazo de media distancia de Paulinho.

El volante de marca volvió a anotar a los 52 minutos y con el equipo uruguayo desmoronándose, apareció Neymar para marcar el suyo, con una bella vaselina tras una veloz galopada a los 74.

Paulinho aún tuvo tiempo para inventar un gol que podría llamarse 'pechinho', pues con su pecho empujó el cuarto y definitivo.

Uruguay perdió esta noche el invicto de local que mantenía en el estadio Centenario y el Brasil de Tite aumentó su mito, pues ya son siete victorias desde que el entrenador llegó al banquillo.

e esta manera, la Canarinha se afianzó como el único líder de la tabla con 30 puntos, mientras que Uruguay se mantiene segundo con 23.

La Celeste encontró el gol por un error de Marcelo al retrasar un balón al portero Alisson que, sin más opción, tuvo que derribar a Cavani.

'El Matador' definió con precisión y provocó la euforia de los más de 60.000 hinchas uruguayos.

Sin embargo, a los 18 minutos llegó el empate con un potente remate de fuera del área Paulinho, que sorprendió al portero Martín Silva.

Neymar retomó el control y llevó peligro al área uruguaya, aunque con buenas respuestas de Silva, que suplía hoy al titular Fernando Muslera, suspendido por acumulación de amarillas.

Maximiliano Pereira sufrió en el duelo con Neymar, que generó varios dolores de cabeza a la defensa uruguaya.

Paulinho volvió a enmudecer al Centenario luego de un tiro libre de Neymar.

Aunque Uruguay volvió a tener oportunidades para convertir en el segundo tiempo, las intervenciones de Alisson fueron claves para que no tuvieran éxito.

La más clara del segundo tiempo para Uruguay la tuvo Cavani, luego de un tiro libre que partió muy cerca del área pero que Alisson reventó con una magistral salida.

Los errores de Marcelo en la defensa de Brasil le dieron a los dirigidos por Óscar Washington Tabárez, que rompió hoy el récord como el entrenador con más partidos al frente de una selección, posibilidades de empatar el partido, cuando aún estaba 1-2.

Sin embargo, Neymar, la pesadilla de Uruguay, se desquitó con un gol de sombrero a los 74 minutos.

La estrella del Barcelona ganó en velocidad y definió de manera magistral, sólo frente al portero.

Finalmente, a los 91 minutos del partido Paulinho convirtió el cuarto gol de la noche para Brasil, que lleva trece partidos sin perder.