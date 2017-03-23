El seleccionador de fútbol de Panamá, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, separó del equipo por indisciplina al defensor del Sporting portugués Fidel Escobar y convocó al de Atlético Nacional Roderick Miller, informó ayer la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Miller llegó ayer a la capital panameña, donde está concentrada la selección para su partido de eliminatorias del Mundial de mañana frente a Trinidad y Tobago. La Fepafut informó, sin ofrecer más detalles, que Escobar fue desconvocado por 'actos de indisciplina y faltar al reglamento de convocatoria'.

Horas antes se anunció que el delantero Blas Pérez, que acumula 109 partidos y 41 goles con la selección de Panamá, se perderá el partido contra Trinidad y Tobago por una lesión en el muslo izquierdo que sufrió durante el entrenamiento de hoy.