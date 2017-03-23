Con Lionel Messi liderando a una Argentina incómoda en puestos de repechaje a la espera de Chile, el bicampeón de América, y el histórico clásico sudamericano entre Uruguay y el Brasil de Neymar, la fecha 13 de la clasificatoria regional al Mundial Rusia-2018 se augura dramática.

La Albiceleste volverá a encomendarse a la fantasía del mejor futbolista del mundo para salir de una posición que no le siente bien al prestigio de la subcampeona en Brasil-2014, pero en su camino está Chile, ese amargo dolor de cabeza que nació en las finales perdidas de las Copas América de 2015 y la Centenario en 2016.

Y si en el Monumental de Buenos Aires aparecerán rayos y centellas, en el Centenario de Montevideo el showman Neymar, de fantástico presente en el FC Barcelona, pondrá a prueba la garra charrúa, ese orgullo guerrero que hace de Uruguay una selección temida en cualquier escenario.

Será el duelo de punteros del premundial regional, en el que Brasil mira por encima del hombro con 27 puntos en liderato y Uruguay es segundo con 23 y pretendo cazarlo, aunque extrañará al ‘Pistolero’ Luis Suárez liderando el ataque al estar suspendido por acumulación de amarillas.

Otro encuentro atractivo de la jornada será el protagonizarán Paraguay, séptimo con 15 puntos— y Ecuador, tercero, con 20 unidades. La Albirroja sueña con un triunfo en casa que lo vuelva a meter en la pelea por los puestos de clasificación, mientras que Ecuador, rival de Colombia el martes, quiere afianzarse en la parte alta de la tabla.

Mientras que Perú se juega una de sus últimas cartas para seguir con vida en la eliminatoria, cuando visite hoy al colero Venezuela, en el Monumental del Maturín (oriental estado de Monagas). La Vinotinto llega eliminada al encuentro.