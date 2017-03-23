Reinaldo Rueda ve con optimismo el duelo de hoy entre Colombia y Bolivia, por la decimotercera jornada de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. El técnico de Atlético Nacional ve a Colombia fuerte y con gran potencial para superar a la Verde.

'Indudablemente Colombia viene creciendo, sus jugadores están pasando por un mejor momento en sus clubes y eso siempre será positivo. Seguro eso se va a transferir a la Selección. No será un partido fácil, pero creo que la Amarilla tiene todo el potencial para sacarlo adelante', expresó.

Rueda asegura que será un duelo complicado ante Bolivia, por la exigencia del rival, que llega a Barranquilla sin nada que perder.

'Siempre he dicho que es un juego muy difícil. Bolivia es un gran rival, de una exigencia alta, que no tiene nada que perder. Nosotros debemos tener el tacto y la inteligencia para encarar este tipo de compromisos, donde todos nos dan como favoritos', dijo.

El DT vallecaucano considera que sumar seis puntos en esta doble jornada eliminatoria ante Bolivia y Ecuador será clave, tanto en lo 'futbolístico, como en lo emocional y motivacional'.