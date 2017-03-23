S​in bombos ni platillos. Bolivia llegó a Barranquilla luego de 12 horas de retraso desde su país y se instaló en el hotel Dann Carlton para encarar el duelo ante Colombia hoy en el estadio Metropolitano, a partir de las 3:30 p.m.

A las 5:30 p.m., los dirigidos por el estratega Mauricio Soria aterrizaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz y a las 6:07 p.m., llegaron al lugar de concentración.

Su llegada a la Arenosa fue silenciosa. Sin aficionados recibiéndolos y sin palabras a la prensa. El primero en descender del equipo boliviano que trae una nómina mixta fue el técnico Soria, quien dejó un tímido saludo al aire.

La estrella del equipo del altiplano, Marcelo Moreno Martins, jugador del Wuhan Zall Football Club, de China, le hizo un gesto de agradecimiento a la prensa, pero tampoco se acercó a dialogar.Moreno Martins llegó con gorra blanca y una almohada en su mano izquierda que evidenciaba el extenuante viaje a Colombia.

Entre el grupo de jugadores elegidos por Soria figuran varios juveniles. Seis estelares de The Strongest se quedaron en La Paz para el juego ante Argentina.

voz del presidente. Marco Antonio Peredo, presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, rompió el silencio que tuvieron los jugadores de su país y entregó detalles del viaje.

'En Cobijas, que es frontera con Brasil y es zona amazónica, había tormenta y no pudimos salir a tiempo. Al mal tiempo buena cara. Hay tiempo para descansar', expresó el dirigente.