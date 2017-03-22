El equipo de Golden State ahora suman 90 victorias de visitantes en las tres últimas temporadas.

Los Warriors ya poseen el título de la División Pacífico y se mantienen liderando la Conferencia Oeste, con tres partidos de ventaja sobre los segundos clasificados, los Spurs.

El alero Kawhi Leonard anotó 20 de sus 22 puntos en la segunda mitad del partido y encestó cuando restaban 54 segundos del final del tiempo reglamentario la canasta que selló el triunfo a domicilio de los Spurs por 93-100 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Los Spurs (54-16) sumaron dos victorias seguidas, que les permiten afianzarse líderes en la División Suroeste, y seguir a dos juegos y medio de lo Warriors en la lucha por la mejor marca de la liga.

El escolta DeMar DeRozan tuvo 42 puntos y los Raptors rompieron racha de 11 derrotas consecutivas contra los Bulls al vencerlos 122-120 en la prórroga, en partido en el que fueron expulsados dos jugadores, el ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka y el pívot cubano estadounidense Robin López por agresión mutua.

Los Raptors (42-29), que ganaron el tercer partido consecutivo, siguen segundos en la División Atlántico y cuartos en la Conferencia Este, pero ahora a sólo medio juego de los Wizards de Washington, terceros, que tuvieron jornada de descanso.

Los Bulls (33-38), con ocho derrotas en los últimos 10 partidos, marchan décimos en la Conferencia Este, se alejan cada vez más de los playoffs.

Ibaka, de los Raptors, y López, fueron expulsados luego de que se enfrascaron en una pelea.

El internacional español le quitó un rebote a López, al que desplazó ligeramente por la espalda.

López dio un manotazo al balón y ambos jugadores empezaron a empujarse, este último tiro un golpe al rostro de Ibaka, sin poder golpearlo, y el hispano congoleño respondió con otro puñetazo también a la cara de López, pero tampoco lo alcanzó, para acabar ambos expulsados.

El base Chris Paul aportó 27 puntos en la victoria de los visitantes Clippers de Los Ángeles por 109-133 sobre los Lakers y consiguieron el tercer triunfo consecutivo que los mantiene segundos en la División Pacífico y quintos en la Conferencia Oeste, pero ahora a solo medio juego de los Jazz de Utah, cuartos.

Los Lakers (20-51), que acumulan seis derrotas seguidas y están eliminados de la fase final, tuvieron la aportación del escolta-alero novato Brandon Ingram que anotó 21 puntos.

El pívot Hassan Whiteside logró doble-doble de 23 puntos y 14 rebotes en la victoria de los Heat de Miami, que vencieron 112-97 a los Suns de Phoenix, que perdieron el quinto partido consecutivo y quedan oficialmente eliminados de la fase final.

Los Heat (35-36) con su séptimo triunfo en los últimos 10 partidos, ocupan el octavo lugar de la Conferencia Este.

El escolta Khris Middleton logró 26 puntos en la victoria de los visitantes Bucks de Milwaukee por 90-93 sobre los Trail Blazers de Portland.

Los Bucks (35-35), con su quinta victoria en los últimos 10 partidos, se mantienen terceros en la División Central, y séptimos en la Conferencia Este.

Los Trail Blazers (32-38), con su derrota, quedan novenos en la Conferencia Oeste, a un partido de los Nuggets de Denver, que están en el octavo lugar de ese grupo, último que entrega pase para un viajes a las finales.

El pívot cubano estadounidense Brook López, que aportó 29 puntos, anotó cuando expiraba el tiempo reglamentario y dio a los Nets de Brooklyn un triunfo por 98-96 sobre los Pistons de Detroit.

Los Pistons (34-37), que luchan por estar en la fase final, perdieron terreno y quedan, de momento, novenos en la Conferencia Este.

El pívot DeMarcus Cousins logró doble-doble de 41 puntos y 17 rebotes en la victoria de los Pelicans de Nueva Orleans, que se impusieron 95-82 a los Grizzlies de Memphis.

Los Pelicans (30-41) sumaron su tercer triunfo consecutivo y son últimos en la División Suroeste, pero siguen con opciones matemáticas de estar en los playoffs.

Los Grizzlies (40-31), terceros en la División Suroeste, marchan séptimos en la Conferencia Oeste, a medio juego de los Thunder de Oklahoma City, sextos de ese grupo, que tuvieron jornada de descanso.