La selección de Bolivia tenía previsto despegar de La Paz a las 7:30 de la mañana con rumbo a Barranquilla, pero por problemas climatológicos el vuelo del combi ando dirigido por Mauricio Soria se retrasó.

El avión en el que se traslada Bolivia debía hacer escala en Cobijas, ciudad en donde se reabastecerían de combustible, pero no existían las condiciones adecuadas por eso no pudo despegar a la hora prevista.

Los jugadores esperaron en el aeropuerto cuatro horas para abordar y dirigirse a Barranquilla. 'La selección nacional aún se encuentra en la ciudad de La Paz, por temas climatológicos en la ciudad de Cobija, la delegación no puede partir', informó el jefe de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol, Rodrigo Reyes al diario El Deber de Bolivia.

Finalmente, Bolivia partió de La Paz a la 12:20 p.m. y tiene previsto arribar a Barranquilla a las 7 de la noche. Los del altiplano vienen con 21 jugadores, más el cuerpo técnico.