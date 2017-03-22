Parece un déjà vu. Hemos vivido mil veces la actual circunstancia. Nuevamente estamos jugando al inspector. Otra vez andamos de sabuesos. Volvemos a hacer apuestas, suposiciones, indagaciones, averiguaciones y especulaciones para tratar de tener pistas sobre la alineación de la Selección Colombia. En esta ocasión tratamos de descubrir la que encarará el partido de eliminatoria contra Bolivia, mañana, a partir de las 3:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

José Pékerman, como de costumbre, solo hablará con los medios en la rueda de prensa de esta tarde, pero seguramente no soltará prendas sobre la formación. El argentino es un Lionel Messi para gambetear interrogantes y cascaritas que pretenden husmear datos en torno a los fichas que planea incluir en su tablero.

De todas formas, a pesar del misterio y el hermetismo de Pékerman, es fácil presumir algunos nombres seguros en el onceno tricolor. David Ospina, por ejemplo, va a estar custodiando el arco de Colombia. Aunque en el Arsenal de Inglaterra no sea riguroso titular en la Liga (solo en FA Cup) y no esté brillando, el paisa se ha ganado con creces su puesto en la titular.

Independiente de los momentos que ha tenido en su club, Ospina siempre responde en la Selección con experiencia, calidad y jerarquía.

Yerry Mina, tras su debut con el combinado ante Paraguay, se abrió un espacio de indiscutible en el conjunto estelar. Sus grandes actuaciones en el Palmeiras de Brasil no hacen pensar que perderá ese privilegio adquirido.

En el mediocampo, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado son otros nombres seguros. Después, en el resto de posiciones, existen más dudas que certezas. Si estuviera Radamel Falcao García, sería el titular en el frente de ataque.

Pero a falta del ‘Tigre’, Bacca asoma su cabeza. El porteño viene del AC Milan en racha anotadora y es el de más charreteras entre los punteros convocados.

El cuarto as para la ofensiva, que se sumaría a Bacca, James y Cuadrado, podría ser Luis Fernando Muriel, quien jugaría por el costado izquierdo, como lo viene utilizando Pékerman en el clasificatorio. Existen otras posibilidades como Macnelly Torres y Edwin Cardona.

El compañero de Mina en la zaga puede ser Cristian Zapata u Óscar Murillo, quien ha ocupado ese lugar en los últimos juegos. Cristian Zapata era un hombre de confianza de Pékerman hasta antes de la lesión que lo mantuvo por fuera del combinado patrio en el último tramo del año anterior.

Como lateral por la derecha, pese a que su desempeño no ha sido sobresaliente en la actual eliminatoria, Santiago Arias se mantendría en el onceno inicialista, salvo que el timonel del representativo nacional sorprenda ubicando ahí a Cuadrado, tal como lo hizo ante Bolivia rumbo a Brasil-2014, o con Matheus Uribe, que se ha desempeñado con acierto en esa posición en el Atlético Nacional y no desentonó en el amistoso que Colombia perdió 1-0 ante Brasil, el 25 de enero en Río de Janeiro. Stefan Medina es la otra alternativa para el puesto.

Por la izquierda, el regreso de Pablo Armero hace pensar que Pékerman no está del todo satisfecho con Farid Díaz y Frank Fabra. Cuenta con esas tres opciones zurdas para marcar. Fabra o Armero, por poseer mejores virtudes ofensivas que Díaz, contarían con mayores oportunidades de enfrentar al equipo del altiplano.

Las 26 opciones

Arqueros: David Ospina (Arsenal), David González (Dim) y Camilo Vargas (Cali).

Defensas: Santiago Arias (PSV), Stefan Medina (Pachuca), Pablo Armero (Bahía-Brasil), Frank Fabra (Boca Juniors), Farid Díaz (Nacional), Yerry Mina (Palmeiras), Cristian Zapata (Milán), Dávinson Sánchez (Ajax) y Óscar Murillo (Pachuca).

Volantes: Carlos Sánchez (Fiorentina), Daniel Torres (Alavés), Wílmar Barrios (Boca Juniors), Abel Aguilar (Cali), Matheus Uribe (Nacional), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Edwin Cardona (Monterrey), James Rodríguez (Real Madrid) y Macnelly Torres (Nacional).

Delanteros: Carlos Bacca (Milán), Miguel Borja (Palmeiras), Luis Fernando Muriel (Sampdoria), Duván Zapata (Udinese) y Luis Quiñones (Tigres).

Fotos archivo EL HERALDO