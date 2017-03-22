El último partido que jugó Cristian Zapata con la Selección Colombia fue el 25 de junio de 2016 ante Estados Unidos en la Copa América Centenario. Por eso su vuelta a ‘la Amarilla’ lo tiene más que feliz. Ante Bolivia su consigna es la misma que la de sus compañeros: ganar.

'Faltan seis partidos y todas las selecciones comienzan a hacer cuentas. Debemos iniciar con Bolivia con el pie derecho, sumando los tres puntos y bueno, ya pensaremos después en el partido con Ecuador.

Ahorita en la eliminatoria sudamericana no hay rival fácil, pienso que todos los partidos son difíciles y contra Bolivia será igual'.

'Hay que tratar primero de ganar y luego hacerlo por la mayor diferencia de gol posible, pero lo importante es ganar', concluyó el jugador de 30 años.