Por:  Edson Cabeza Jabba

El último partido que jugó Cristian Zapata con la Selección Colombia fue el 25 de junio de 2016 ante Estados Unidos en la Copa América Centenario. Por eso su vuelta a ‘la Amarilla’ lo tiene más que feliz. Ante Bolivia su consigna es la misma que la de sus compañeros: ganar.

'Faltan seis partidos y todas las selecciones comienzan a hacer cuentas. Debemos iniciar con Bolivia con el pie derecho, sumando los tres puntos y bueno, ya pensaremos después en el partido con Ecuador.

Ahorita en la eliminatoria sudamericana no hay rival fácil, pienso que todos los partidos son difíciles y contra Bolivia será igual'.

'Hay que tratar primero de ganar y luego hacerlo por la mayor diferencia de gol posible, pero lo importante es ganar', concluyó el jugador de 30 años.