El delantero cordobés Miguel Ángel Borja no se sonrojó al llenar de elogios a la ofensiva con la que cuenta el argentino José Pékerman.

'En la selección Colombia estamos bendecidos por la cantidad de alternativas en la delantera que tenemos. Son goleadores todos y en las diferentes ligas están anotando, por eso creo que estamos muy bien.

Nosotros la tenemos clara, la idea es ganar, sumar de a tres e ir a la altura de Quito y hacer un partido inteligente', expresó el jugador del Palmeiras de Brasil.

'Podemos decir que queremos los seis puntos y todo, pero sabemos que Bolivia está eliminado y ese tipo de partidos son más complicados porque el rival no tiene nada que perder y pues acá trataremos de sacarle diferencia al clima', agregó.

Borja, previo al entrenamiento de ayer, dedicó palabras al nuevo gramado del estadio Roberto Meléndez.

'Está muy bueno. Mejoró mucho la cancha. Se ve muy linda, la verdad', expresó el sabanero, más preocupado por la misión de conseguir anotaciones que por el nuevo césped.

'Los goles serán una carta esencial en este partido', apuntó Borja, quien hizo trabajos diferenciados, pero comentó estar 'disponible'.