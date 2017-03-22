Desde que Tite llegó a la dirección técnica de la selección brasileña, la ‘Canarinha’ ha conseguido siete triunfos en mismo número de encuentros. Este jueves, a partir de las 6:00 p.m., Brasil buscará extender esta racha ante Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo.

No obstante, una de las razones del éxito de la Selección, según la prensa brasileña, son las botas ‘Robocop’, las cuales hacen parte de un tratamiento de 'presoterapia', que ayuda a la circulación de la sangre y evita problemas musculares.

Estas botas, que llegan hasta la cintura, se llenan de aire, generando presión en las extremidades inferiores, y se utilizan después de los entrenos y de los partidos.

Según el diario brasileño Folha de São Paulo, este sistema cuenta con un mástil de siete metros de altura, además, de una cámara en su punto más alto que registra todos los movimientos dentro de la cancha.