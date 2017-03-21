Cuatro años después de haber sido despedido pese a haber renovado para la campaña del año siguiente, José Fernando Santa regresó a dirigir el banquillo de Real Cartagena que después de seis jornadas del Torneo Águila I no ha logrado su primera victoria, lo que lo dejó sin entrenador el pasado fin de semana.

Con 46 años, el adiestrador pereirano y exjugador de la Selección Colombia en el Mundial de Francia 1998 asumirá el cargo de manejar una nómina que para la presente campaña adicionó a casi una veintena de nuevas caras, entre ellas varios jugadores de equipos de la B y al segundo actual portero de la Selección Panamá de mayores José Calderón.

Tras su salida en la temporada 2013, cuando conformó uno de los equipos más goleadores en el país incluyendo las dos categorías del balompié colombiano, Santa pasó a ser el entrenador del Deportivo Pereira, Atlético Huila y Deportivo Pasto antes de firmar contrato en la mañana de este martes.

En su primera aparición ante los medios de comunicación, el estratega aseguró que dejó en el pasado los hechos que rodearon su salida de este mismo club y espera alcanzar el reto fallido de hace cuatro temporadas atrás cuando estuvo al frente de Real Cartagena.

'La vida es igual que el fútbol, da muchas vueltas. Venimos a asumir el reto en un momento difícil del equipo y más por la forma como fue conformada la nómina de forma atípica y solo venimos a buscar el objetivo principal', dijo.

Hace cuatro temporadas atrás, Santa había sido confirmado como entrenador del conjunto auriverde luego de haber hecho una campaña con una alta cantidad de goles a favor y en contra sin poder clasificar a las finales del torneo de 2013.

En enero de 2014 se dio por sentada la continuidad de José Fernando Santa y su preparador físico Marcos Barrios hasta que los dos miembros de la junta directiva, Rodrigo Rendón y Édison Garcés, anunciaron desde Portugal la firma de un convenio de cooperación con el club Sporting de Lisboa entre lo que se incluyó la participación del entrenador José Domínguez, quien a la postre se sentó al mando del club por un semestre hasta que fue despedido por malos resultados en agosto de ese mismo año.

Desde que finalizó la anterior vinculación de Santa al Real Cartagena, han pasado seis entrenadores sin poder haber logrado el objetivo principal que es el regreso a la primera división de la que se despidió en noviembre de 2012.

'Me comprometí porque sé que hay buen material humano. Ahora se trata de hablar menos, actuar y comenzar a ganar que es el asunto pendiente del equipo', comentó el nuevo entrenador.

Real Cartagena se desplazó a la ciudad de Valledupar para el juego de este miércoles en el estadio Armando Maestre después de las 7:00 de la noche, en un adelanto de la fecha 14 del Torneo Águila I.