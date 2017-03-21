Un elevado de sacrificio al centro de Eddie Rosario en la parte baja del 11º inning, sirvió este lunes para que Puerto Rico dejara al campo a Holanda con victoria de 4x3, y avanzara a la final del Clásico Mundial de Béisbol por segunda edición consecutiva.

En un partido de grades emociones, los boricuas aprovecharon la regla del torneo que coloca a hombres en segunda y primera bases después del 11º episodio, para avanzar a la final del torneo el miércoles, contra el ganador de la otra semifinal de mañana martes entre Estados Unidos y Japón.

En el pasado Clásico de 2014, los boricuas perdieron la final contra República Dominicana, al que eliminaron en la segunda ronda en San Diego.

Puerto Rico había calentado el estadio en la parte alta del undécimo cuando, con rivales en segunda y primera bases según la regla para extrainnings, sacó relampagueante doble play que mató las esperanzas de Holanda.

En el cierre del inning, toco a los boricuas colocar a Carlos Correa en segunda y Kike Hernández en primera, quienes avanzaron por toque de sacrificio de Yadiel Molina para el primer out.

Después de un boleto intenacional a Javier Báez, Rosario empujó la del triunfo al sacaqr sólido batazo al centro ante el cerrador Loek Van Mill, que llevó a Correa a la goma con la carrera de la victoria.

El juego

Puerto Rico la sacó bastante barata en el primer inning gracias a dos grandes jugadas de su receptor estrella Yadiel Molina, cuando capturó a dos 'tulipanes' en base.

Andrelton Simmons abrió el juego con sencillo por tercera base y acto seguido el abridor boricua Jorge López le dio pelotazo a Xander Bogaerts.

Molina logró pescar movido entre segunda y tercera a Simmons, y poco después Jurickson Profar conectaba sencillo, pero el jardinero derecho Eddie Rosario volvió a mostrar su poderoso brazo para frenar a Bogaerts en tercera con un tirazo a la goma.

Con la bola en la mano, Molina tiró a primera para sacar a Profrar, que regresaba a la base alentando a su equipo, sin percatarse que la bola estaba viva, y fue cantado fuera por un paso.

Con dos outs en la pizarra, el corpulento Wladimir Balentien pesó una slider alta de López para depositar la pelota detrás de las bardas del bosque centro-izquierdo, y remolcar las dos primeras carreras holandesas.

La alegría duró poco en la cueva holandesa, cuando poco después Carlos Correa deshojó el tulipán del abridor holandés Rick Van Den Hurk al sonar su tercer jonrón del campeonato, que empató el juego 2-2 en la parte baja del primer episodio .

El batazo de Correa encontró en circulación a Francisco Lindor, quien había sacudido doblete a la pradera centroizqueirda.

Puerto Rico tomó el comando 3-2 con otro jonrón de T.J. Rivera por el izquierdo.

Los abridores duraron poco y comenzó el desfile de relevistas de uno y otro bando, hasta que Puerto Rico colocó hombres en tercera y segunda con un out, pero el veterano Jair Jurrjens logró dominar a T.J. Rivera y Raymond Fuentes para acabar la amenaza.

En la parte alta del quinto, y dos fuera, Balentien casi repite su jonrón del primer inning, pero la bola chocó contra parte superior de la barda y regresó al terreno, para permitirle llegar a segunda base.

Acto seguido, Santiago dio boleto intencional a Jonathan Schoop y Shawn Zarraga arruinó la estrategia con un largo batazo al centro para un doble, que empujó a Balentien con el empate 3-3.

Los ceros cayeron uno detrás de otro en la pizarra en duelo de 'bull pen' por ambos equipos, incluida espectacular salida del cerrador de los Dodgers de Los Angeles Kenley Jansen, nativo de Curazao.

Así las cosas, la escena quedó lista para el 11º episodio, que levantó de sus asientos a los 24.865 espectadores que presenciaron el juego en el Dodgers Stadium de Los Angeles.