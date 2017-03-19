Faustino Asprilla lo dice sin tapujos. El exdelantero cree que Miguel Ángel Borja debe comandar el ataque de la Selección Colombia para el juego ante la selección de Bolivia. El ‘Tino’ considera que el técnico José Pékerman debe aprovechar el buen presente que vive el atacante del Palmeiras de Brasil.

'De los delanteros que están yo me inclinaría por colocar a Borja, que anda en un buen presente y no sé quién lo puede acompañar, pero yo diría que Borja debería ser titular', le contó vía telefónica el exdelantero de la Selección a EL HERALDO.

Asprilla, que ayer estuvo en el lanzamiento del torneo de fútbol que organizó la Jaula en Barranquilla, está preocupado con el fútbol que está mostrando la selección y aunque tiene dudas confía en la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

'No he visto una Colombia que muestre una regularidad, un buen momento, ha mostrado muchos altibajos. Pero por los rivales que le falta a Colombia por enfrentar que son los últimos no veo tan complicado la clasificación al Mundial', agregó.